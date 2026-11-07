uşak’ta sonbahar tenis turnuvası 155 sporcu ile tamamlandı

turnuva genel bakış:

Uşak Belediyesi tarafından Huzurpark’taki kortlarda düzenlenen Sonbahar Tenis Turnuvası, toplam 155 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, farklı yaş ve seviyelerden tenis sevenleri bir araya getirerek kıyasıya maçlara ve renkli anlara sahne oldu. Turnuva kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirildi.

yarışma kategorileri ve formatı:

Organizasyonda 15-35 yaş Master, 35 yaş üstü Master, Yeni Başlayan 15-35 yaş ve Yeni Başlayan 35 yaş üstü olmak üzere dört ayrı grup hem kadınlarda hem de erkeklerde mücadele etti; böylece toplamda sekiz kategori oluşturuldu. Katılımcılar yaş ve deneyim seviyelerine göre eşleştirildi ve müsabakalar kısa formatlı karşılaşmalarla ilerledi.

kapanış, ödüller ve belediye mesajı:

Kapanış töreninde Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan tüm sporcuları tebrik etti ve organizasyona katkı sunanlara teşekkürlerini iletti. Özkan, "Sporda kazanmak da var, kaybetmek de" diyerek önemli olanın mücadelenin kendisi, dostluk ve centilmence yarışmak olduğunu vurguladı. Ayrıca belediye olarak kent genelinde sporun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Tören sonunda turnuvaya katılan tüm sporculara madalya verilirken, dereceye giren 16 sporcuya kupaları takdim edildi. Uşak Belediyesi, yıl boyunca çeşitli turnuva ve etkinliklerle sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

Organizasyon, amatör sporun teşvik edilmesi ve yerel sporcuların yarışma deneyimi kazanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar ve izleyiciler, turnuvanın sağladığı rekabet ve sosyal etkileşim imkanlarını olumlu bulduklarını belirtti.

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SONBAHAR TENİS TURNUVASI, 155 SPORCUNUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI. HUZURPARK’TA BULUNAN TENİS KORTLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TURNUVA, KIYASIYA MÜCADELELERE VE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.