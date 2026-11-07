Seyhan'da iki adrese operasyon: 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi

operasyonun seyri:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Ekipler, adreste yapılan aramalarda şüpheli unsurlara yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

ele geçirilen malzeme ve gözaltılar:

Gerçekleştirilen aramalarda 7 kilo 108 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı ve adımlarıyla ilgili işlemler başlatıldı.

soruşturma ve takip:

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, ele geçirilen maddeler ve şüphelilerle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 7 KİLO 108 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.