Cizreli öğretmenden bahçede başlayan girişim 250 koyunlu sürüye dönüştü

sürünün büyüme hikâyesi:

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dirsekli Mahallesi'nde yaşayan eski kadın giyim öğretmeni Gülbahar Bağdur, yedi yıl önce evinin bahçesinde 10 hayvanla başladığı işe bugün toplam 250 koyunla devam ediyor. Zaman içinde sürüsünü önce 30, sonra 40, 50 ve 100 başa çıkaran Bağdur, aldığı devlet desteğiyle sürüsünü 200 başa taşıdı; yaylaya gönderdiği 50 koyunla birlikte sayısı 250’ye ulaştı.

Bağdur, girişimini hem ekonomik bir gelir kaynağı hem de aile bütçesine katkı sağlayan bir iş alanı olarak tanımlıyor. 4 çocuk annesi olan üretici, hayvanlarına gösterdiği özeni ‘çocuklarım gibi’ ifadesiyle anlatıyor.

günlük rutin ve üretim:

Günlük hayatını hayvancılık üzerine kuran Bağdur, sabah saat 05.00’te kalkıp hayvanlarına yem veriyor, sularını dolduruyor ve ahırlarını temizliyor. Saat 06.00-07.00 civarında eve dönerek çocuklarının kahvaltılarını hazırlıyor; öğleden sonra saat 15.00-16.00’da tekrar ahıra dönüp suları yeniliyor.

Aile olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde süt, peynir, tereyağı, yoğurt ve ayran gibi ürünleri el emeğiyle üretiyorlar. Bağdur, bu üretim sürecinin hem ekonomik bağımsızlık hem de kırsalda sürdürülebilir yaşam açısından önemine vurgu yapıyor.

aile desteği ve gelecek hedefleri:

Bağdur, eşinin desteğinin çiftliği kurmasında belirleyici olduğunu belirtiyor: "Kocamın desteği çok büyük; o olmasaydı bu çiftliği kuramazdım." Aile fertleriyle birlikte yürüttükleri işin kendisine güç verdiğini ve diğer kadınlara örnek olmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Gülbahar Bağdur’un önündeki hedefleri arasında daha büyük bir çiftlik kurmak ve yerel kadınların da kendi işlerini kurmalarına vesile olmak bulunuyor. Kırsalda başardığı dönüşüm, hem bireysel girişimcilik örneği hem de devlet desteklerinin somut etkisini gösteriyor.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE YAŞAYAN GÜLBAHAR BAĞDUR, 10 HAYVANLA BAŞLADIĞI ÇİFTLİĞİNİ 7 YILDA 250 HAYVANA ULAŞTIRDI.