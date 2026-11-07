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Bolu'da işletme denetimlerinde kayıt dışı çalıştırılan 15 kişi ve bir yasa dışı giriş tespit edildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 12 iş yerinde yapılan denetimlerde 85 kişi sorgulandı; 15 kişi kayıt dışı, 1 kişi yasa dışı girişli bulundu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da işletme denetimlerinde kayıt dışı çalıştırılan 15 kişi ve bir yasa dışı giriş tespit edildi

Denetimin kapsamı ve tespitler:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde, yabancı uyruklu kişileri izinsiz çalıştırdığı değerlendirilen iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 iş yeri kontrol edilirken, toplam 85 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde 15 yabancı uyruklu kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı; ayrıca 1 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Bu bulgular, denetimin hedef odaklı ve veri temelli yürütüldüğünü gösteriyor.

Uygulanacak idari işlemler ve hukuki çerçeve:

Tespit edilen kişiler hakkında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı. İlgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek işlemler, idari yaptırımlar ve olası geri gönderme prosedürlerini kapsayabiliyor.

Yetkililer, denetimlerin göçmen kaçakçılığıyla mücadele, çalışma yaşamında kayıt dışılığın önlenmesi ve iş sağlığı-güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüleceğini belirtti. Denetimler, kayıt dışı istihdamın tespitine yönelik düzenli kontrollerin parçası olarak planlanıyor.

BOLU’DA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRDIĞI DEĞERLENDİRİLEN İŞ YERLERİNE YÖNELİK...

BOLU’DA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRDIĞI DEĞERLENDİRİLEN İŞ YERLERİNE YÖNELİK DENETİMLERDE, 15 KİŞİNİN KAÇAK ÇALIŞTIRILDIĞI, 1 KİŞİNİN İSE TÜRKİYE’YE YASA DIŞI YOLLARLA GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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