Dijital ayak izi küçültme çağrısı: Tekirdağ polisinden sosyal medya güvenliği uyarısı

Tekirdağ İl Emniyetinden dijital güvenlik uyarısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya ve internet kullanımında dijital güvenliğin önemine dikkat çekti. Yapılan bilgilendirmede, internette paylaşılan her içeriğin kalıcı izler bırakabileceği hatırlatıldı.

Paylaşırken nelere dikkat edilmeli:

Kurum, vatandaşların kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve özel hayatlarına ilişkin içerikleri paylaşırken ihtiyatlı davranmaları gerektiğini vurguladı. Tanınmayan kişilerden gelen mesajlara ve bilinmeyen kaynaklı bağlantılara karşı tedbirli olunması istendi.

Dijital güvenlik için öneriler:

Siber Suçlarla Mücadele Şube, paylaşım yapmadan önce iki kez düşünülmesini, hesaplarda kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılmasını (örneğin iki aşamalı doğrulama) ve şüpheli bağlantılara tıklanmamasını önerdi. Ayrıca internet üzerinden işlenen suçlara karşı bilinçli hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dijital dünyada vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi ve dijital güvenliğin ilk adımının bilinçli internet kullanıcısı olmak olduğunu hatırlattı.

Yetkililer, sosyal medya kullanımında görünmeyen risklere karşı dikkatli olunmasını ve şüpheli durumlarda resmi mercilere başvurmalarını tavsiye etti.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL MEDYA VE İNTERNET KULLANIMINDA DİJİTAL GÜVENLİĞİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK VATANDAŞLARI KİŞİSEL BİLGİLERİNİ KORUMALARI VE İNTERNET ORTAMINDAKİ RİSKLERE KARŞI DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.