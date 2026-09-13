Ayanikola Adası, tarihi dokusu korunarak turizme hazırlanıyor

Projede son durum:

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ayanikola Adası'nda yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları son aşamaya geldi. Proje, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteğiyle yürütülüyor.

Koruma ve uygulama detayları:

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan çalışmalarda, ada üzerindeki tarihi kilise kalıntılarının özgün dokusu korunarak restorasyon yapıldı. Ekipler, yapı ve çevresindeki duvarları sağlamlaştırdı ve derz uygulaması gerçekleştirdi.

Kilise kalıntısının çevresine ahşap basamaklardan oluşan bir gezi alanı inşa edildi; adanın karşı kıyısında ise tarihi yapıya bakan bir ahşap platform kuruldu. Şu an ekipler, ahşap bölümlerdeki boya işleri ve çevredeki peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm ve gelecek:

Projenin kısa süre içinde tamamlanmasıyla Ayanikola Adası'nın daha estetik ve ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşması, bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, restorasyonun tarihi dokuyu korurken adaya erişimi kolaylaştıracak şekilde düzenlendiğini vurguluyor.

Adanın yeniden işlev kazanması, Ünye'nin kültür ve doğa turizmi potansiyelini desteklemesi açısından önem taşıyor; tamamlanan düzenlemelerin ziyaretçi deneyimini iyileştirmesi bekleniyor.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE TARİHİ KİLİSE KALINTILARIYLA DİKKAT ÇEKEN AYANİKOLA ADASI’NIN TURİZME KAZANDIRILMASI AMACIYLA BAŞLATILAN RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI.