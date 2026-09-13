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Sivasi Hatun camisinde yüzyıllık şerbet geleneği sürüyor

Develi'deki 1280 yapımı Sivasi Hatun Camii'nde Osmanlı döneminden kalan şerbet çeşmesi, imamın dediğine göre yaklaşık 262 yıldır cuma ikramı olarak akıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivasi Hatun camisinde yüzyıllık şerbet geleneği sürüyor

Tarihi miras ve mimari özellikleri:

Kayseri'nin Develi ilçesinin Yukarı Develi mevkiinde yer alan ve 1280 yılında Sivasi Hatun tarafından yaptırılan Sivasi Hatun Camii, Selçuklu döneminin önemli taş eserlerinden biri olarak korunuyor. Caminin en ayırt edici özelliği, her bir santiminde işçilik, mana ve anlam sakladığı belirtilen nadir mihrabıdır. İmam Mahmut Sami Çinici, mihrabın dört ayrı ayeti kerimeyi de içerdiğini vurgulayarak eserin tarihî ve estetik değerine dikkat çekti.

Osmanlı şerbet geleneği sürüyor:

Caminin içinde Osmanlı döneminde yapılmış olan şerbet çeşmesi, yüz yıllardır akmaya devam ediyor. Kaynaklarda çeşmenin Osmanlı döneminde, yaklaşık 260 yıl önce yerleştirildiği belirtilirken, cami imamı Mahmut Sami Çinici uygulamayla ilgili olarak şunları aktardı: 'Burada ikram taşımız vardır. Bu ikram taşımız camiye 262 sene önce ikram için yerleştirilmiş. Ne amaçla yerleştirilmiştir dersek de ikram etmek amacıyla yerleştirilmiştir.' Çinici ayrıca, bu geleneğin bugün de yaşatıldığını ve 'Cuma günleri şerbetimiz bulunmaktadır' ifadeleriyle cuma günleri yapılan ikramı açıkladı.

Yerel toplum açısından hem ibadet mekânı hem de kültürel miras niteliği taşıyan Sivasi Hatun Camii ve içindeki şerbet çeşmesi, kuşaklar boyunca aktarılan bir geleneğin ve tarihî sürekliliğin somut örneğini oluşturuyor. Caminin korunması ve bu tür uygulamaların sürdürülmesi, bölgenin kültürel belleğinin canlı kalmasına katkı sağlıyor.

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE SELÇUKLU DÖNEMİNDE YAPTIRILAN CAMİ İÇERİSİNDE OSMANLI DÖNEMİNDE...

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE SELÇUKLU DÖNEMİNDE YAPTIRILAN CAMİ İÇERİSİNDE OSMANLI DÖNEMİNDE YAPTIRILAN ŞERBET ÇEŞMESİ 260 YILDIR AKMAYA DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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