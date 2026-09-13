Hüdavendigar kent parkı'nda bilim merakı MobilFest ile taçlandı

Hüdavendigar Kent Parkı'nda bilim gecesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği MobilFest 2026 serisinin altıncı durağı Hüdavendigar Kent Parkı oldu. Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve 7'den 77'ye yüzlerce kişi programı izledi. Katılımcılar, bilimle eğlenceyi birleştiren etkinliklerde yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik alanında deneyim ve atölyeler:

Çocuklar ve aileler, sanal gerçeklik deneyim alanından dijital kodlama, mikroskop gözlemi ve 3D kalem atölyesine kadar uzanan uygulamalı istasyonlarda sıra dışı deneyimler yaşadı. Ahşap atölyesi ve denge kuşu atölyesi gibi el becerisi gerektiren aktivitelere de yoğun ilgi oldu; her yaş grubuna uygun etkinliklerle bilimin ulaşılabilirliği vurgulandı.

Müzik, yarışma ve gökyüzü gözlemi:

Program kapsamında sahne alan Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu konseri, ödüllü bilgi yarışması ve aile etkinlikleri katılımcılardan olumlu dönüş aldı. Bilim gösterileri özellikle gençlerin ilgisini çekerken, etkinliğin sonunda düzenlenen gökyüzü gözlemi çocuklara astronomiyle ilk elden tanışma fırsatı sundu.

Akşamın sonunda etkinliğe katılan çocuklar ve aileler organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. MobilFest'in park serisinin, bilime yönelik merakı artırma ve toplumsal katılımı güçlendirme hedefiyle sürdüğü belirtildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BİLİMİN EĞLENCELİ DÜNYASINI ÇOCUKLAR VE GENÇLERDE BİR MERAK YOLCULUĞUNA DÖNÜŞTÜRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ ‘MOBİLFEST 2026’NIN 6. DURAĞI, HÜDAVENDİGAR KENT PARKI OLDU.