Taşköprü'nün hafızasını yapay zekâyla sinemaya taşıyan film Altın Koza finalinde

Taşköprü Belediyesi tarafından yapay zekâ desteğiyle hazırlanan kısa film 7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Yapay Zeka Film Yarışması'nda finale kalan 10 film arasında yer aldı. Festival, 26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

yarışma ve uluslararası kabul:

Yaklaşık 14 dakika süren film, yalnızca yerel bir tanıtım çalışması olmanın ötesinde, Taşköprü'nün tarihini ve kültürel hafızasını çağın yeni görsel anlatım araçlarıyla birleştiren bir proje olarak öne çıkıyor. Film daha önce Official Nomınee - Korea AI Contents Film Festival, Honour Award - AI Film Awards in Cannes ve Official Finalist - AI London Film Festival gibi platformlarda uluslararası başarı elde etmişti; Altın Koza'da finale kalması ise projenin festival dünyasındaki karşılığını pekiştiriyor.

yapay zekâ ve yerel hafıza anlatımı:

Yapımcı Zeynep Kahreman, projenin çıkış noktasını ve anlatım yaklaşımını şöyle özetliyor: 7 Kemerli Bir Zaman Geçidi, Taşköprü'nün tarihini ve kültürel hafızasını anlatan çok yerel bir hikâyeden doğdu ve festival süreçleri, yerel bir anlatının doğru sinema diliyle ulusal ve uluslararası alanda etkili olabileceğini gösterdi. Kahreman, filmin teknik ve anlatı tercihleriyle ilgili olarak yapay zekânın gösteri unsuru değil, kaybolmuş zamanları görünür kılan bir araç olarak kullanıldığını vurguluyor.

Film, Antik Pompeiopolis'ten günümüze uzanan çok katmanlı hafızayı, arşiv araştırmaları, tarih verileri ve yapay zekâ destekli görsel rekonstrüksiyon teknikleriyle yeniden görünür kılıyor. Kahreman'ın ifade ettiği üzere proje; klasik belgesel alışkanlıklarının dışına çıkarak röportaj merkezli anlatımdan uzak, sinematografik atmosferi ağır basan ve izleyiciyi tarihin içinde dolaşan bir tanığa dönüştüren bir yapı kuruyor.

yerellikten evrensele uzanan anlatı:

Projenin bir diğer dikkat çekici yönü de Taşköprü gibi sinema üretim haritasında yeterince görünür olmayan bir yerleşimden hareket ederek uluslararası ilgi çekebilmesi. Kahreman, festival ekosisteminin artık yalnızca teknik imkanlara değil, özgün bakış açılarına ve daha önce görünmemiş anlatılara önem verdiğini belirtiyor. Bu bakış açısı, filmin Taşköprü'nün antik kent mirasını, Taşköprü Taş Köprü gibi simgesel yapıları ve çok katmanlı kültürel geçmişini farklı ülkelerden izleyicilere ulaştırma olanağını genişletiyor.

Yapımcı ayrıca yapay zekânın yerel tarih anlatımlarında yeni bir sinema dili oluşturma potansiyeline dikkat çekiyor; ancak bunun teknoloji merkezli değil, hikâye merkezli bir yaklaşımla mümkün olacağını vurguluyor. Yapay zekâ, sınırlı arşivler ve kaybolmuş görsel kayıtlarla çalışırken tarihi doğruluk, etik hassasiyet ve sinematografik anlatımla birleştiğinde kalıcı bir anlatı biçimine dönüşebilir.

kent tanıtımı ve gelecek fırsatlar:

Kahreman, filmin festival seçkilerine girmesinin Taşköprü'nün tanıtımına somut katkılar sağlayabileceğini söylüyor. Festival gösterimleri, Pompeiopolis Antik Kenti mirası ve Taşköprü Taş Köprü gibi değerlerin uluslararası platformlarda görünür olmasını sağlayarak, kültür turizmi, tematik etkinlikler ve yerel iş birlikleri için yeni fırsatlar açabilir. Ayrıca proje, gençlere kendi coğrafyalarının hikâyelerini dünyaya taşıma konusunda ilham verme potansiyeline sahip.

7 Kemerli Bir Zaman Geçidi, Taşköprü'nün tarihini ve yaşanan mekânların taşıdığı hafızayı, yapay zekâ destekli görselleştirmelerle yeniden kurmayı amaçlayan özgün bir sinematik deneyim olarak festival yolculuğuna devam ediyor. Filmin jüri ve izleyiciler üzerinde bırakacağı etki, projenin sonraki adımlarını ve Taşköprü'nün kültürel görünürlüğünü belirleyecek.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ'NİN TAMAMEN YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE HAZIRLATTIĞI "7 KEMERLİ BİR ZAMAN GEÇİDİ: TAŞKÖPRÜ" İSİMLİ KISA FİLMİ, ADANA’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ’NDE FİNALE KALDI.