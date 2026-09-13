Maltepe'de edebiyat ve müzik buluştu: ikinci kitap günleri Ahmet Telli'ye adandı

Maltepe Kitap Günleri başladı

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Maltepe Kitap Günleri, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 'Edebiyat özgürleştirir' temasıyla düzenlenen etkinlik, şiirin ve edebiyatın güçlü sesi Ahmet Telli'ye ithaf edildi. Organizasyona 122 yayınevi katılırken, YAYKOOP çatısı altında yer alan 37 yayınevi ve 85 yayınevi daha programda yer aldı.

Açılış ve anma etkinlikleri:

Açılış kurdelesini Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan birlikte kesti. Başkan Köymen ve Aslan, kurdele töreninin ardından alanda yayınevleri stantlarını gezip kitapseverlerle bir araya geldiler. Program kapsamında Mehmet Özer ve Ziya Buyuk'un eserleriyle hazırlanan 'Arkadaşlık Günleriydi: Dostumuz Ahmet Telli Fotoğraf ve Resim Sergisi' ziyaret edildi.

Başkan Köymen açılış konuşmasında sanatın kent yaşamındaki önemine vurgu yaparak, etkinliklerin çocuklar ve gençlerle buluşmasının altını çizdi. Köymen şu ifadeleri kullandı: 'Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla ve sanatta daha fazla buluşmasını çok önemsiyoruz. Ekonomik şartları, kültürel erişimi zorlaştırdığı bir dönemde bir çocuğun hayallerinin, ailesinin ekonomik imkânlarıyla sınırlanmaması gerektiğini biliyoruz. Bizim görevimiz o sınırları kaldırmak.' Bu sözler, belediyenin kültür politikalarının erişim odaklı yönünü öne çıkardı.

Program ve etkinlikler:

Kitap Günleri, söyleşilerden imza günlerine, atölyelerden konserlere kadar geniş yelpazede etkinlikler sunuyor. Organizasyonda yer alan 122 yayınevi, farklı yayın politikalarına sahip yazar ve şairleri Maltepe'de buluşturuyor. Programın ilk gününde belgesel yapımcısı Bora Balcı'nın hazırladığı 'Suların Sesini Dinle Şimdi' belgeseli gösterildi.

Şiir ve söyleşi bölümlerinde Betül Dünder, Akif Kurtuluş, Şükrü Erbaş, Mahmut Temizyürek ve Emirhan Oğuz bir araya gelerek 'Şiirimizdeki ve Hayatımızdaki "Nida": Ahmet Telli' başlıklı söyleşide katılımcılarla buluştu. İlk günün kapanışında düzenlenen konserde ise 'Sen Gidince Yıkılır Bu Kent, Kuşlar da Gider' programıyla Mehmet Özer, Sema Güler, Didem Gülçin Erdem, Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası ve Metin-Kemal Kahraman sahne aldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, programda yaptığı konuşmada emek verenleri tebrik ederek, 'Hepinize haksız ve hukuksuz biçimde bir buçuk yılı aşkın süredir sinirde tutulan ama kalbi ve aklı her zaman bizimle olan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletiyorum. Bizler Ekrem Başkanımız öncülüğünde halkımız kitaplarla buluşsun diye çok çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz.' dedi. Aslan'ın konuşması, etkinliğin kamu kurumları ve yerel yönetim desteğiyle gerçekleştiğine işaret etti.

Ahmet Telli'nin kızı Eylül Devrim Büyük, babasının anısının yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Babamın şiirleri de bugün yeniden başlıyor. Şimdi o kelimeler bize kaldı. Bize ve onu okuyan herkese. Bu nedenle Ahmet Telli’nin adının Edebiyat Özgürleştirir sözüyle yan yana gelmesini çok daha anlamlı buluyorum' ifadelerini kullandı.

Bilim-Sanat ve Edebiyat Derneği yönetim kurulu üyesi Cevahir Bedel de etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Ahmet Telli yalnızca çağına itiraz eden bir şair değildi. O yaşadığı zamandan tanıklık eden ve bu tanıklığı sonraki kuşaklara taşıma sorumluluğunu üstlenen bir şairdi' diyerek ustanın anısını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Maltepe Kitap Günleri, kentte kültürel erişimi artırmayı hedefleyen etkinlikleri ve geniş katılımlı programıyla birkaç gün boyunca okuyucularla buluşmaya devam edecek. Söyleşiler, atölyeler ve konserlerin yanı sıra yayınevlerinin stantlarında hem yeni hem de klasik eserlerle okurlar arasında köprü kurulması amaçlanıyor. Organizasyonun ilerleyen günlerinde planlanan oturumlar ve imza etkinlikleriyle yerel okur profiline yönelik buluşmalar öne çıkacak.

Etkinlik boyunca belediyenin erişim ve katılım odaklı tutumu, 'kitabın çoğalttığı, sanatın birleştirdiği' günler sunma hedefiyle tekrarlanıyor. Maltepe Belediyesi yetkilileri, programın halkla buluşması ve genç nesillerin edebiyatla daha fazla temas etmesi için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

MALTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. MALTEPE KİTAP GÜNLERİ MALTEPE CUMHURİYET MEYDANI’NDA BAŞLADI.