Ayazağa deresinde selin ardından kaybolan üç kişinin akıbeti için arama devam ediyor

Ayazağa’da kayıp üç kişi için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları

İstanbul’da çarşamba günü etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki dere taşınca çok sayıda ev, iş yeri ve araç su altında kaldı. Selin vurduğu bölgede yollar göle dönerken, olay yerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Selin ardından kaybolanların Ahmet Derin (63), Haşim Ciritoğulları (55) ve Murat Babacanov (30) olduğu bildirildi. Kayıp üç kişi için başlatılan arama çalışmaları, bölgedeki ekiplerin yoğun çabasıyla sürdürülüyor.

Ekiplerin müdahalesi ve çalışma alanı:

Arama kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri ile İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri katıldı. Ekipler, ağırlıklı olarak Ayazağa Deresi içinde çalışma yürütüyor; deredeki arama faaliyetleri kameralara yansıdı ve bölgedeki müdahale noktalarında koordinasyon sağlanıyor.

Mahalledeki hasar ve esnafın tepkisi:

Selden etkilenen işletme ve konut sahipleri büyük kayıp yaşadıklarını belirtiyor. İşletme sahibi Recep Uzunkavak çalışmaları anlatarak, "Arama kurtarma çalışmaları AFAD ve İstanbul Su ve Kanalizasyon Arama Kurtarma ekipleri tarafından devam ettiğini ileriki taraflarda görebilirsiniz. Bununla ilgili çok üzgünüz. İşletmelerimiz inanılmaz derecede su aldı. Bel boyu hizasında sular vardı. Bu yaşlara kadar yapmış olduğumuz tüm emekler hepsi sularına kapıldı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, arama çalışmalarının hava ve su koşullarına göre yoğunlaştırılarak sürdürüleceğini; bölge halkının güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu belirtiyor.

İSTANBUL’DA ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SARIYER AYAZAĞA MAHALLESİ’NDE TAŞAN DEREDE KAYBOLAN 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. SELDE ÇOK SAYIDA EV, İŞ YERİ VE ARAÇ ZARAR GÖRÜRKEN, EKİPLERİN DERE İÇERİSİNDEKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI KAMERALARA YANSIDI.