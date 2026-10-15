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Ayazağa'da aniden yükselen sel evleri, yolları ve araçları vurdu

Sarıyer Ayazağa'da 15-20 dakikada başlayan sel yolları, otoparkları ve bir stadyumu su altında bıraktı; araçlar sürüklenip üst üste yığıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayazağa'da aniden yükselen sel evleri, yolları ve araçları vurdu

Ayazağa'da aniden yükselen selin bilançosu

Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde kısa sürede yoğunlaşan yağış, sokakları, otoparkları ve bir stadyumu su altında bıraktı. Görgü tanıkları ve kayıtlara yansıyan görüntüler, selin 15-20 dakika içinde hızla yayıldığını ve birçok aracın sürüklenerek üst üste yığıldığını gösteriyor. Bölge ekipleri su tahliye çalışmalarına hızla başladı; dron görüntüleri tahribatın geniş alanlara yayıldığını belgeledi.

selin yol açtığı zarar ve sahadan görüntüler:

Sel suları yolları göle çevirirken otoparklarda bırakılmış araçlar kullanılamaz hale geldi. Bir stadyumun zemininde de su birikintileri görüldü ve bazı araçların stadyum içinde kaldığı görüntülere yansıdı. Yetkililer bölgedeki su tahliye ve temizleme çalışmalarına öncelik verdi; çalışma ekipleri, mahalle aralarında biriken suları boşaltmak ve olası tekrar su baskınlarını önlemek için müdahale etti.

mağdurların anlatımları ve talepleri:

Nurullah Yaylı olayın çok kısa sürede geliştiğini belirterek, 'Her şey 15, 20 dakika içinde oldu. Normal bir yağmur sandık ama çoğalmaya başladı. Önce kaldırım taşları yok oldu. Hemen kapıları kapatmaya çalıştık, masaları arkasına koyduk. Elektronik ürünleri yukarı aldık. Kapı açıldı içeriyi su bastı. Üst komşuya sığındık. Bir araçtan yaşlı bir adam indi. Su aldı götürdü adamı' dedi.

Kadir Aydın ise psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, 'Psikolojim bozuk. Yağmur aşırı derecede yağdı. Canımı zor kurtardım. Allah bütün milletimize yardım etsin. Devletimizden yardım istiyoruz. Biz hepimiz mağduruz' ifadelerini kullandı. Bir diğer görgü tanığı Ramazan Ensaroğulu yaşananları, 'Biz buradan araçlarla çıkmaya çalışıyorduk. Su gelmeye başladı. Lastiğin alt seviyesindeydi. Trafik oluştu o trafikle sel suları artmaya başladı. Araçların içinden çıkamaz halde geldik. Camı açtık içinden çıktık' sözleriyle aktardı.

Bölge sakinleri yetkililerden acil destek ve hasar tespit çalışmasının başlatılmasını isterken, ekiplerin önümüzdeki saatlerde alanı güvenli hale getirme, araçların kaldırılması ve altyapı hasarının tespiti için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Sarıyer’de sel felaketi: Yollar göle döndü, araçlar üst üste yığıldı

Sarıyer’de sel felaketi: Yollar göle döndü, araçlar üst üste yığıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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