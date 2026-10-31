Zelenskiy'den karadeniz vurgusu: türkiye ile güvenlik, tahıl ve enerji iş birliği öne çıktı

Zelenskiy ve Erdoğan Dolmabahçe'de bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı bölgesel güvenlik sorunları ve Karadeniz'deki gelişmeler öncelikli gündem maddeleri oldu. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, görüşmenin içeriği ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

Karadeniz güvenliği ve tahıl koridoru:

Zelenskiy, görüşmenin Uluslararası Karadeniz Gününe denk gelmesinin sembolik önem taşıdığını belirterek, görüşmelerin önemli bölümünün Karadeniz ile ilgili konulara ayrıldığını söyledi. Rusya'nın 2014'ten bu yana sürdürdüğü saldırganlığın Karadeniz'deki durumu kademeli olarak kötüleştirdiğini vurguladı ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti. Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve Karadeniz'de güvenli seyr-ü seferin sağlanması konularında destekleyici olduğunu belirtti.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışma konusunda mutabakata varıldı. Zelenskiy, bu koridorun varlığını sürdürmesinin ve etkin işlemesinin amaçlandığını, bunun bölgesel gıda güvenliği için kritik olduğunu söyledi.

Üçlü format, savunma ve sanayi iş birliği:

Zelenskiy, Kasım ayının ilk yarısında planlanan Ukrayna - Amerika Birleşik Devletleri - Rusya üçlü formatına hazırlandıklarını aktardı. Bu formatın perspektifleri ve Türkiye ile Avrupa'nın sürece dahil edilme olanakları görüşüldü; Türkiye'de toplantı düzenlenmesi ihtimali de ele alındı. Barışın sağlanması için güçlü kararlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Zelenskiy, Rusya'ya yönelik gerilimi azaltıcı adımların mümkün olduğuna dikkat çekerek, Herson Bölgesi'nde gerçekleştirilen insani operasyonu örnek gösterdi ve Erdoğan'a destek sözleri için teşekkür etti.

İkili düzeyde ise ülkeler arası savunma iş birliğinin giderek güçleneceğini belirten Zelenskiy, yeni ortak sanayi projeleri ve diğer ekonomik projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Ayrıca iki ülke arasında yürürlüğe giren serbest şerit anlaşması'nın Ukrayna ve Türk iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacağı, denizlerde seyr-ü sefer serbestîsinin güvence altına alınmasıyla ticari potansiyelin hayata geçirilebileceği vurgulandı.

Enerji, altyapı ve iş dünyası temasları:

Zelenskiy, enerji ve altyapı alanlarındaki potansiyele değindi. Rus saldırılarının altyapı ve enerji tesislerine yönelik tehdit oluşturduğu bir dönemde, ortak enerji projelerinin önemi öne çıktı. Türkiye'nin enerji temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, önümüzdeki hafta jeneratör ve diğer enerji ekipmanlarının tedarikinde artış beklendiği açıklandı.

Görüşme çerçevesinde her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri arasında da görüş alışverişi yapıldı. Zelenskiy, hükümet ekiplerinin koordinasyonuyla cumhurbaşkanları düzeyinde mutabık kalınan hususların süratle hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti. Ukrayna, Türkiye'nin tüm zorlu koşullara rağmen verdiği destek ve güvenlik ile ekonomi alanlarındaki iş birliğinin güçlenmesinden minnettarlığını dile getirdi.

Sonuç olarak, Dolmabahçe görüşmesi Karadeniz güvenliği, tahıl koridorunun devamlılığı, savunma-sanayi ve enerji iş birliğinin somut adımlarla ilerletilmesi hedeflerini ön plana çıkardı. Taraflar, hem siyasi hem de ekonomik kanallarda hızlı uygulamaya dönük adımlar atma taahhüdünde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: "Görüşmelerimizin önemli bir bölümünü, Karadeniz ile ilgili konulara, Türkiye ve bölgedeki komşularımızla paylaştığımız bu ortak güvenlik alanına ayırdık"