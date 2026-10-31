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Zelenskiy, Patrik Bartholomeos ile Aziz George Katedrali'nde görüştü

Zelenskiy, Aziz George Katedrali'ni ziyaret ederek İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile basına kapalı, yaklaşık bir saat görüştü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Elif Demir

Zelenskiy, Patrik Bartholomeos ile Aziz George Katedrali'nde görüştü

Ziyaret ve görüşme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da bulunan Aziz George Katedrali'ni ziyareti kapsamında İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

görüşmenin niteliği:

İkili, basın mensuplarına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sırasında medya temsilcileri görüşmeye alınmadı ve görüşmenin ayrıntıları taraflardan kamuoyuna açıklanmadı.

görüşme sonrası görüntüler:

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos basın mensuplarına fotoğraf verdi. Fotoğraf çekiminin ardından Zelenskiy katedralden ayrıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Patrik Bartholomeos ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Patrik Bartholomeos ile bir araya geldi

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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