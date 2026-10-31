Gençlerin talepleri sokaklara taştı: Gen Z regelt öncülüğünde 34 kentte protesto

Gençlik hareketi ülke çapında sesini duyurdu

Fransa'daki gençlik protestolarının ardından Almanya'da da gençler sokaklara çıktı. Ülke çapında düzenlenen gösteriler 34 şehirde yapıldı ve hareketin öncüsü Gen Z regelt internet üzerinden 182 binden fazla katılım bildirimi aldıklarını açıkladı. Ancak organizatörlerin beklentilerinin aksine fiili katılım bazı merkezlerde beklenenin altında kaldı.

Şehirlerdeki müdahaleler ve güvenlik önlemleri:

Köln'de polis, bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve yanıcı madde kullanımına bağlı güvenlik endişeleri gerekçesiyle yürüyüşü iptal etti; mitingin yapılmasına ise izin verildi. Organizörler burada yaklaşık 15 bin kişinin katılmasını beklediklerini belirtmişti, polis ise katılımın bu rakamdan belirgin şekilde düşük olduğunu duyurdu.

Stuttgart'ta da yürüyüşler sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis açıklamasına göre bazı göstericiler sis bombası ve havai fişek benzeri yanıcı malzemeler kullandı; bu nedenle yürüyüşler birkaç kez durduruldu. Ülkenin diğer büyük kentlerinde genel durum daha sakin seyrederken Berlin, Frankfurt ve Münih'teki protestolara basına yansıyan rakamlara göre toplamda yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Hareketin talepleri ve mesajı:

Gen Z regelt hareketi, gençlerin geleceklerini doğrudan etkileyen kararlarda daha fazla söz sahibi olmasını istiyor. Hareketin ön plana çıkardığı talepler arasında eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılması, öğretmen açığının giderilmesi ve eskiyen okul binalarının yenilenmesi yer aldı. Ayrıca gençler artan kira ve yaşam maliyetlerine karşı önlem alınmasını, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerindeki kesintilere son verilmesini talep ediyor.

Öne çıkan bir diğer gündem maddesi ise zorunlu askerlik tartışması ve gençlerin bu tür makro siyasetlerdeki etkisinin artırılması oldu. Organizatörlerin çevrimiçi bildirimlerle duyurdukları büyük katılım beklentisi ile sahadaki fiili katılım arasındaki fark, gösterilerin sonraki adımlarına ilişkin soru işaretleri oluşturdu.

Gençlik hareketi ülke genelinde dikkat çekmeyi sürdürürken, yetkililer ve hareket temsilcileri arasında güvenlik, diyalog kanallarının açılması ve taleplerin muhataplarıyla görüşülmesi konularında yeni temasların izleneceği belirtiliyor.

Fransa’daki gençlik protestolarının ardından Almanya’da 34 şehirde düzenlenen gençlik protestolarında binlerce kişi sokağa çıktı. Köln ve Stuttgart’ta polis, yüzlerini kapatan ve yanıcı madde kullanan göstericilerin yürüyüşüne müdahale etti.