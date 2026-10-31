Gaziantep'te koordineli operasyonda üç silah ve 214 fişek ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep'te silah ticaretinin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Belirlenen bir ikamet ile bir araçta eş zamanlı aramalar yapıldı.

ele geçirilenler:

Aramalarda 1 adet hafif makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile birlikte 214 adet fişek ele geçirildi. Bulunan malzemeler delil olarak muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma sürüyor. (SVY-Y)

Gaziantep’te silah ticareti operasyonu: 3 silah ele geçirildi