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Gaziantep'te koordineli operasyonda üç silah ve 214 fişek ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 silah ve 214 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri başlatıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te koordineli operasyonda üç silah ve 214 fişek ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep'te silah ticaretinin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Belirlenen bir ikamet ile bir araçta eş zamanlı aramalar yapıldı.

ele geçirilenler:

Aramalarda 1 adet hafif makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile birlikte 214 adet fişek ele geçirildi. Bulunan malzemeler delil olarak muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma sürüyor. (SVY-Y)

Gaziantep’te silah ticareti operasyonu: 3 silah ele geçirildi

Gaziantep’te silah ticareti operasyonu: 3 silah ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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