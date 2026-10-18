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Ayazağa'da beşinci gün: selde kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Ayazağa'da çarşamba günkü sağanak sonrası taşan derede kaybolan Ahmet Derin, Haşim Ciritoğulları ve Murat Babacanov için arama çalışmaları beşinci günde sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayazağa'da beşinci gün: selde kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Ayazağa'da arama kurtarma çalışmaları beşinci güne girdi

İstanbul'da çarşamba günü etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde taşan dere sebebiyle kaybolan üç kişiyi bulma çabaları beşinci gününde devam ediyor. Sel, mahallede çok sayıda ev, iş yeri ve aracı su altında bıraktı; yollar göle döndü ve bölgedeki yaşam olağan akışının dışına çıktı.

Arama çalışmaları nasıl yürütülüyor:

AFAD ekipleri ile İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği görevlilerinin katıldığı kapsamlı arama kurtarma operasyonlarında, dere yatakları ve çevresindeki su birikintileri sistematik olarak taranıyor. Çalışmaların bir bölümü kameralar tarafından kaydedilirken ekipler hem yüzey araması hem de dere içi kontrolleri yapıyor.

Kaybolan kişiler ve mahalledeki durum:

Aranan kişiler arasında Ahmet Derin (63), Haşim Ciritoğulları (55) ve Murat Babacanov (30) bulunuyor. Yetkililer, selin yarattığı tahribatın ardından mahallede normale dönme çabalarının sürdüğünü, aynı zamanda kayıp şahısların bulunması için arama yoğunluğunun azaltılmadan devam edeceğini belirtiyor.

Mahalle sakinleri ve görevliler, su çekildikten sonra hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı. Yetkililerin ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları, bölgedeki can güvenliğinin sağlanması ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla koordineli şekilde yürütülüyor.

Güncel arama çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, yetkililerden ve operasyonu yürüten birimlerden gelen açıklamalar doğrultusunda kamuoyuna duyurulmaya devam edecek.

Ayazağa’da sel felaketi sonucu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 5. gününde devam...

Ayazağa’da sel felaketi sonucu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ediyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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