Dolar 49,5138 +0,09%
Euro 55,8437 +0,56%
Bist 11.674,13 -3,28%
Altın Gram 6.693,16 +0,82%
EUR/USD 1,1271 +0,45%
Brent Petrol 105,51 -0,39%
--°

Ayazağa’da dükkanlarda çamur temizliğiyle toparlanma sürüyor

Sarıyer Ayazağa’da sağanak sonrası işyerleri ve bodrumları suyla dolan esnaf, ekiplerle birlikte çamuru temizleyip rögarları açıp toparlanmaya başladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa’da dükkanlarda çamur temizliğiyle toparlanma sürüyor

Ayazağa’da dükkanlarda çamur temizliğiyle toparlanma sürüyor

İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve fırtına sonrası Sarıyer Ayazağa’da ortaya çıkan selin ardından bölge sakinleri ve esnaf yaralarını sarmaya başladı. Etkili yağış, araçların sürüklenmesine ve birçok binanın bodrum katı ile dükkanların suyla dolmasına neden oldu; yollar adeta göle döndü.

esnaf ve ekipler sahada:

Sabah saatlerinde dükkânlarını açan esnaf, belediye ve kurtarma ekipleriyle birlikte işyerlerine dolan çamuru temizlemeye girişti. Bir yandan profesyonel ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sürerken, diğer yandan işyeri sahipleri kendi bütçeleri ve imkânlarıyla dükkânlarını toparlamaya çalışıyor.

rögar açma ve su tahliyesi çalışmaları:

Çalışmalarda rögarlar temizlendi, su tahliyesi yapıldı ve biriken suyun yönlendirilmesi için önlemler alındı. Ekipler, temizleme makineleri ve el işçiliğiyle biriken çamuru tahliye ederken bölgede ulaşımın normale dönmesi için de müdahaleler devam ediyor.

Bölge halkı ve esnaf, müdahalelerin artması ve sokaklardaki suyun çekilmesiyle bir ölçüde rahatlama hissediyor. Yetkililer ve sahadaki ekipler çalışmaları sürdürüyor, esnaf ise dükkanlarındaki zararları onarmaya ve işlerini yeniden açmaya yoğunlaşıyor.

Ayazağa&#039;da sel sonrası yaralar sarılıyor

Ayazağa'da sel sonrası yaralar sarılıyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bismil yönünde kaza: minibüsle motosiklet çarpışmasında 14 yaşındaki sürücü haya...
images

Karadeniz Ereğli'de gece itfaiyeye gelen kedi plastik kutudan kurtarıldı
images

Zonguldak'ta ruhsatsız silah ağı çökertildi: üç tutuklama
images

Çöken istinat duvarı Zonguldak'ta tahliyeye yol açtı: 49 daire boşaltıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadeniz Ereğli'de gece itfaiyeye gelen kedi plastik kutudan kurtarıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız silah ağı çökertildi: üç tutuklama

Çöken istinat duvarı Zonguldak'ta tahliyeye yol açtı: 49 daire boşaltıldı

Tokat'ta 541 yıllık külliye yeniden hayat buldu: Gülbahar Hatun Camii açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı