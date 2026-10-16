Ayazağa’da dükkanlarda çamur temizliğiyle toparlanma sürüyor

İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve fırtına sonrası Sarıyer Ayazağa’da ortaya çıkan selin ardından bölge sakinleri ve esnaf yaralarını sarmaya başladı. Etkili yağış, araçların sürüklenmesine ve birçok binanın bodrum katı ile dükkanların suyla dolmasına neden oldu; yollar adeta göle döndü.

esnaf ve ekipler sahada:

Sabah saatlerinde dükkânlarını açan esnaf, belediye ve kurtarma ekipleriyle birlikte işyerlerine dolan çamuru temizlemeye girişti. Bir yandan profesyonel ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sürerken, diğer yandan işyeri sahipleri kendi bütçeleri ve imkânlarıyla dükkânlarını toparlamaya çalışıyor.

rögar açma ve su tahliyesi çalışmaları:

Çalışmalarda rögarlar temizlendi, su tahliyesi yapıldı ve biriken suyun yönlendirilmesi için önlemler alındı. Ekipler, temizleme makineleri ve el işçiliğiyle biriken çamuru tahliye ederken bölgede ulaşımın normale dönmesi için de müdahaleler devam ediyor.

Bölge halkı ve esnaf, müdahalelerin artması ve sokaklardaki suyun çekilmesiyle bir ölçüde rahatlama hissediyor. Yetkililer ve sahadaki ekipler çalışmaları sürdürüyor, esnaf ise dükkanlarındaki zararları onarmaya ve işlerini yeniden açmaya yoğunlaşıyor.

Ayazağa'da sel sonrası yaralar sarılıyor