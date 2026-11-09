Akkuş'ta harman yangını yaklaşık 5 ton fındığı tahrip etti

olayın seyri:

Ordu'nun Akkuş ilçesi Gürgenliyatak Mahallesi Halilönü mevkiinde dün akşam saatlerinde, Zeki Yılmaz (70)'e ait yaklaşık 100 metrekarelik fındık harmanında yangın çıktı. Olay, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine öğrenildi.

İhbarı alan bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

hasar ve soruşturma:

Yetkililerden alınan bilgiye göre harmanda bulunan yaklaşık 5 ton fındık yangından zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olayla ilgili olarak zarar tespiti ve tutanak işlemleri devam ediyor.

AKKUŞ İLÇESİNDE FINDIK HARMANINDA ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 5 TON FINDIK ZARAR GÖRDÜ.