Çumra'da Konya Şeker eski çalışanlarına operasyon: 11 tutuklama

Operasyon ayrıntıları:

Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bölge Müdürlüğü'nün eski çalışanı olduğu belirlenen 11 şahsın çeşitli ekonomik suçlar işlediği tespit edildi.

Soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yer aldı. Söz konusu operasyon, 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi; 11 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilen tüm şüpheliler tutuklandı.

Ele geçirilen varlıklar:

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait olduğu belirlenen varlıklara el konuldu. Bunlar arasında toplam 26 milyon 450 bin TL değerinde 16 adet gayrimenkul ve 16 adet araç bulunuyor.

Ayrıca soruşturma sırasında 214 banka hesabı'nda tespit edilen hesap hareketliliğinin tutarı olarak kayıtlarda toplam 1 milyar 286 milyon 555 bin 532 TL olduğu belirlendi ve bu hesaplara el konuldu.

Yürütülen soruşturma ve el koyma işlemleri sonrasında şüpheliler adli sürece sevk edilerek tutuklanırken, soruşturmanın detaylarının ve delillerin incelenmesinin devam ettiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİ TUTUKLANDI.