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Burhaniye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma satranç turnuvası 160 sporcuya ev sahipliği yaptı

Burhaniye'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası, 160 sporcuyla dört kategoride yapıldı; dereceye girenler kupayla ödüllendirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Burhaniye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma satranç turnuvası 160 sporcuya ev sahipliği yaptı

turnuva detayları:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası iki gün sürdü ve 160 sporcuyu bir araya getirdi.

Etkinlik, Burhaniye'nin yanı sıra Çanakkale, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Yalova'dan gelen katılımcıları ağırladı; organizasyonun ev sahibi olarak Burhaniye Belediyesi öne çıktı.

kategoriler ve katılımcılar:

Turnuva dört ayrı kategoride gerçekleştirildi: 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategori. Yarışma her kategoride eşleşmelerle iki gün boyunca sürdü ve farklı yaş gruplarından oyuncuların rekabet etmesine olanak sağladı.

ödüller ve tören:

Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları aynı salonda düzenlenen törende takdim edildi. Ödül töreninde kupalar sporculara Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve Satranç Balıkesir İl Temsilcisi Mete Deniz tarafından verildi.

Ali Kemal Deveciler katılımcılara ve ailelerine teşekkür ederek Burhaniye'de iki gün boyunca ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Mete Deniz ise organizasyonun anlamına vurgu yaparak turnuvada toplam 20 kupa ile 40 ödül dağıtıldığını aktardı.

BAŞKAN ALİ KEMAL DEVECİLER

BAŞKAN ALİ KEMAL DEVECİLER

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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