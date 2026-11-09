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Yüzme bilen bir nesil için ilk adım: bin 118 öğrenci sertifikalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde birinci dönemi tamamlayan bin 118 öğrenci sertifika aldı; hedef 15 bin öğrenci.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yüzme bilen bir nesil için ilk adım: bin 118 öğrenci sertifikalandı

projenin ilk dönemi tamamlandı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin birinci eğitim dönemi tamamlandı. Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki yüzme havuzlarında, Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler eşliğinde verilen 10 saatlik eğitimleri başarıyla tamamlayan bin 118 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

Sertifikalar, düzenlenen törenle Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba tarafından verildi. Törene Osmangazi Kaymakamı Bahri Tiryaki, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, AK Parti Osmangazi ilçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

eğitim süreci ve katılımcı deneyimleri:

Projede ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen eğitimlerde, öğrenciler okullarından havuzlara güvenli servislerle taşındı. Tüm süreçler tamamen ücretsiz yürütüldü ve eğitimler uzman antrenörler gözetiminde gerçekleşti. Kurs boyunca çok güzel vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Veliler de çocukların uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrendiğini vurgulayarak yöneticilere şükranlarını iletti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, imkân verildiğinde çocukların birçok başarı elde edebileceğinin bir kez daha görüldüğünü belirterek eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Biba şöyle dedi: Gençlere yapılan yatırımları önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak çocuklara ve gençlere, en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz. Şehirlerimizi imar ederken, çocuklarımızı ve gençlerimizi de ihya etmeyi ihmal etmiyoruz. Farklı kurumlar bir araya gelerek gençlerimiz için birlikte çalıştık. Bursa’yı, ülkemizi ve bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak bir neslin yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz

hedefler ve gelecek dönem planı:

Proje kapsamında Bursa genelinde toplam 15 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Eğitimler süresince sportif yeteneği tespit edilen çocuklar, ilgili spor branşlarının altyapılarına yönlendiriliyor ve Türk sporuna kazandırılmaları amaçlanıyor. İkinci dönem eğitimlerinin 10 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Osmangazi Kaymakamı Bahri Tiryaki de yürütülen çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine ve yüzme eğitmenlerine teşekkür etti. Proje, kurumlar arası iş birliğinin çocukların beceri kazanımına nasıl doğrudan katkı sağladığını somut bir örnekle gösteriyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENEN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENEN ‘YÜZME BİLMEYEN KALMASIN’ PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ EĞİTİM DÖNEMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 1.118 ÖĞRENCİ, SERTİFİKALARINI BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA’NIN ELİNDEN ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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