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Banka hesapları üzerinden yürütülen bahis ağına 18 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis için başkalarının banka hesaplarını temin eden şebeke tespit edildi; 2025-2026'da işlem hacmi 2 milyar 710 milyon lira, 18 gözaltı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Banka hesapları üzerinden yürütülen bahis ağına 18 gözaltı

Operasyonun detayları

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin bahis siteleri için üçüncü kişilere ait banka hesaplarını temin edip bu hesaplar üzerinden para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Soruşturmanın odağı:

İncelemelerde, banka kartları, mobil bankacılık şifreleri ve telefon hatları kullanılarak temin edilen hesaplarda toplanan paraların önce üst kasa hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının ise kripto varlıklara dönüştürüldüğü tespit edildi. İletişim kayıtları ve mali veriler dosyanın ana unsurlarını oluşturdu.

Operasyon ve sonuçları:

Soruşturma kapsamında toplam 25 şüpheli tespit edilirken, tespit edilen isimlere yönelik eş zamanlı operasyon 9 Kasım 2026 tarihinde düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı ve adreslerde arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Adli süreç sürerken soruşturma kayıtlarına göre şüphelilerin 2025-2026 döneminde ulaşan toplam işlem hacmi 2 milyar 710 milyon lira olarak kayda geçti. Yetkililer, mali akışların izlenmesine ve dijital kanıtların çözümlenmesine devam edildiğini bildirdi.

İstanbul&#039;da yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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