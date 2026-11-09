İslahiye'de yol kontrolünde yakalanan 22 yıl 2 ay kesinleşmiş cezalı kişi tutuklandı

operasyon ve yakalama:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İslahiye ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde kimlik sorgusu sırasında H.M.E. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

adli süreç ve tutuklama:

Yapılan tespit ve kontrollerin ardından yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gerçekleştirilen yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU TİCARETİ VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN 22 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI.