Mersin'de bir saatte bastıran sağanak cadde ve arterleri suya boğdu

Mersin'de akşam yağmuru

Akşam saatlerinde Mersin kent merkezinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede etkisini artırarak birçok cadde ve sokakta su birikintilerine yol açtı. Yağışın yoğunluğu, kentin ana arterlerinde trafik akışını olumsuz etkiledi ve sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

etkiler ve trafik:

Yaklaşık 1 saat süren sağanak sırasında özellikle ana güzergâhlarda su birikintileri oluştu. Bu durum, toplu taşıma ve özel araç trafiğinde aksamalar meydana getirdi; sürücüler bazı noktalarla yavaşlamak veya alternatif rotalar kullanmak zorunda kaldı.

Yağmurun kısa süreli ama yoğun olması, yüzeysel drenajın yeterli olmadığı alanlarda suyun birikmesine neden oldu. Kent merkezindeki cadde ve sokakların bazı bölümlerinde yürüyen ve araç trafiğinde geçici aksaklıklar gözlendi.

suların çekilmesi ve genel durum:

Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte biriken sular hızla çekildi ve yetkililer tarafından bildirilen bilgiye göre büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. Kısa süreli su baskınları, daha çok geçici ulaşım aksamalarına yol açtı; kalıcı hasar bildirilmedi.

Vatandaşlar ve sürücüler, ani sağanaklara karşı temkinli olmaya devam ederken, benzer durumların tekrarı halinde altyapı ve drenaj çözümlerine dair değerlendirmelerin gündeme gelebileceği ifade edilebilir.

MERSİN'DE AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN VE YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ŞİDDETLİ YAĞMUR, KENT MERKEZİNDE BAZI BÖLGELERDE SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU, GÖLE DÖNEN CADDELERDE TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI.