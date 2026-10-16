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Türk ve Irak genelkurmay başkanları telefonda bölgesel gündemi ele aldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Abdel-Amir Rashid Yarallah ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Türk ve Irak genelkurmay başkanları telefonda bölgesel gündemi ele aldı

telefon görüşmesinin çerçevesi:

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdel-Amir Rashid Yarallah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin varlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

görüşmede öne çıkan konular:

Yapılan paylaşımda, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada yer alan ifadelere göre taraflar, iki ülke arasındaki iletişimi sürdürme ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme yönünde görüş alışverişinde bulundu.

ilişkiler ve bölgesel iş birliğinin önemi:

Taraflar arasındaki bu tür üst düzey temaslar, bölgesel güvenlik ve iş birliği mekanizmalarının canlı tutulması açısından önem taşıyor. Resmi açıklama detay vermese de görüşme, iki genelkurmay arasında düzenli iletişimin sürdüğünü göstermesi bakımından dikkat çekiyor.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, IRAK GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL ABDEL-AMİR...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, IRAK GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL ABDEL-AMİR RASHİD YARALLAH İLE GÖRÜŞTÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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