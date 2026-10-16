edirne’de 18 metrelik pembe afişle erken teşhis çağrısı

Edirne’de pembe afişle farkındalık etkinliği

Edirne Kent Ormanı Söğütlük Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte, "Meme kanserinin farkındayız, birlikte daha güçlüyüz" temasıyla 18 metre uzunluğunda pembe bez afiş açıldı. Etkinliğe meme kanseri tanısı alan kadınlar, sağlık çalışanları ve kent sakinleri katılarak erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti.

etkinlikte öne çıkanlar:

Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar afişin etrafında bir araya gelerek toplumsal dayanışma mesajı verdi. Etkinlik boyunca düzenli kontrollerin, toplumsal desteğin ve bilgilendirmenin önemine vurgu yapıldı.

uzman uyarıları ve öneriler:

Prof. Dr. Atakan Sezer etkinlikte, Türkiye’de her yıl 23 binden fazla kadına meme kanseri tanısı konulduğunu, bu sayının 2040 yılında 30 bini aşmasının beklendiğini belirtti. Sezer, erken tanıda mamografinin ve düzenli sağlık kontrollerinin rolünü vurguladı ve riskin azaltılması için alkol tüketiminden kaçınma, kilo kontrolü, düzenli spor ve sigaradan uzak durma gibi yaşam tarzı değişikliklerini önerdi.

Etkinlik, bilgilendirme çalışmaları ve toplumsal dayanışma çağrısıyla sona erdi; organizasyonun yerel bir başlangıç olarak daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

EDİRNE’DE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE MERİÇ NEHRİ KENARINDAKİ MİLLET BAHÇESİ’NDE "MEME KANSERİNİN FARKINDAYIZ, BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ" TEMASIYLA 18 METRE UZUNLUĞUNDA PEMBE BAYRAK AÇILDI.