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marmara'daki olumsuz hava nedeniyle budo'nun 17 ekim seferleri iptal edildi

BUDO, Marmara Denizi'nde beklenen olumsuz hava nedeniyle 17 Ekim'de planlanan 12 seferini iptal etti; yolcular resmi siteyi takip etmeli.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 21:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

marmara'daki olumsuz hava nedeniyle budo'nun 17 ekim seferleri iptal edildi

BUDO, 17 Ekim seferlerinde iptale gitti

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek seferlerden 12'sinin iptal edildiğini açıkladı. Karar, deniz ulaşımında güvenlik kaygıları ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle alındı.

İptal edilen seferler:

İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde şu şekilde duyuruldu:
- 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yolculara yönelik uyarı:

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgileri ve olası yeni değişiklikler için BUDO'nun resmi internet sitesini takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Seyahat planı olanların duyuruları kontrol ederek alternatif düzenlemeler yapmaları öneriliyor.

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ’NİN (BUDO) YARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN 12 SEFERİ OLUMSUZ HAVA...

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ’NİN (BUDO) YARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN 12 SEFERİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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