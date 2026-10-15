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Ayazağa'da otopark su dolunca site sakinleri şişme botlarla tahliye edildi

İstanbul Ayazağa'da MY Home sitesinin otoparkı akşam saatlerinde suyla dolunca araç sahipleri, şişme botlarla kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa'da otopark su dolunca site sakinleri şişme botlarla tahliye edildi

Olayın gelişimi:

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağmur, bazı sitelerin otoparklarını suyla doldurdu. MY Home sitesinde araçlarıyla dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar, alt otoparkın su altında kalması nedeniyle araçların içinde veya otoparkta mahsur kaldı. Birçok kişi, kendi temin ettikleri şişme botlar ile bölümden çıkmaya çalıştı.

Süre ve ilk müdahale:

Site sakinlerinin verdiği bilgiye göre yağış, akşam saatlerinde aniden yoğunlaşarak yaklaşık 17.00-17.30 civarında etkisini gösterdi. Suların kısa sürede yükselmesi nedeniyle yerleşim alanında hızlı bir tahliye ve müdahale imkânı sınırlı kaldı; vatandaşlar kendi imkanlarıyla güvenli alanlara ulaşmaya çalıştı.

Sakinlerin açıklaması ve zarar:

Site sakini bir vatandaş, durumla ilgili olarak, "Giriş çıkışları botlarla sağlıyoruz. Akşam saat 17.00, 17.30 gibi başladı. Sular birden geldi. Müdahale edebileceğimiz bir şey olmadı. Şu anda hayati bir tehlikemiz mevcut değil ama maddi hasar var" ifadelerini kullandı. Açıklamada can güvenliği açısından ciddi bir tehlike yaşanmadığı, ancak araç ve diğer eşyalarda maddi kayıplar oluştuğu vurgulandı.

Olayla ilgili yetkili kurumların veya site yönetiminin yaptığı ayrıntılı bir açıklama metin içerik kaynaklarında yer almamaktadır.

AYAZAĞA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BİR SİTE OTOPARKINDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, KENDİLERİNE AİT...

AYAZAĞA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BİR SİTE OTOPARKINDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, KENDİLERİNE AİT ŞİŞME BOTLARLA DIŞARIYA ÇIKMAYA ÇALIŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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