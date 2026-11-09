Başakşehir'de yol verme tartışması kaskla kavgaya dönüştü

Olay, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HLP 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Ş. ile 39 AN 635 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

çatışmanın gelişimi:

Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklaşmaya dönüştü. Kavga anlarına ilişkin görüntülerde motosiklet sürücüsünün elindeki kaskı diğer sürücünün başına vurduğu görüldü. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte polis ekipleri çalışma başlattı.

polis müdahalesi ve uygulanan yaptırımlar:

Yapılan çalışmada taraflar tespit edilerek yakalandı. Her iki sürücüye "saldırı amacı ile araçtan inmek" suçundan 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca her iki aracın trafikten men edildiği ve her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu bildirildi.

Olayda başka bir cezai ya da adli işlem bilgisi paylaşılmadı; polis soruşturması ve idari işlemler sürüyor.

Başakşehir’de trafikte kaskla kavga eden sürücüler yakalandı: Sürücülere 180 biner TL ceza kesildi