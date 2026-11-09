Yeşil bölge açıldı: cop31'de günlük 100 bin ziyaretçi hedefi

Yeşil Bölge açıldı:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da kurulan 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge törenle ziyaretçilere açıldı. 9-20 Kasım tarihlerinde sürecek konferansta Yeşil Bölge, Mavi Bölge'de tartışılan politikaların sahadaki uygulamalarını ve toplumla buluşmasını sağlamak üzere tasarlandı.

Açılış konuşmasını yapan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasına İzmir Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı dilekleriyle başladı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Hedefler ve program yapısı:

Kurum, Yeşil Bölge'nin amaçlarını açıklarken bölgenin gerçek dünya çözümlerine merkezî bir alan olacağını vurguladı. Yeşil Bölge'de 203 kurumun düzenleyeceği oturumlar yer alacak ve günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor. Programın kapsamına kültür, bilim, sanat, eğitim ve eğlence etkinlikleri de dahil edilerek iklim gündeminin geniş toplum kesimleriyle paylaşılması amaçlanıyor.

Kurum, iklim değişikliğinin günlük hayattaki etkilerine dikkat çekerek soframızdaki gıdadan su kaynaklarına, konut güvenliğine ve istihdama kadar geniş bir alanda ortak çaba gerektiğini belirtti. Bu bağlamda sivil toplumun, şehirlerin, kadınların, gençlerin ve özel sektörün karar alma süreçlerine daha etkin katılım imkânları sunacak uygulamalar öne çıkarılacak.

Teknoloji, sıfır atık ve uygulama alanları:

Hazırlıklarda yükseköğretimin araştırma gücünden yararlanıldığını söyleyen Kurum, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülen COP Akademi'ye yoğun katılım sağlandığını aktardı. Yeşil Bölge'de yer alan girişim alanında 207 teknoloji firması ve iklim girişimi yatırımcılarla buluşturulacak; temiz enerji, enerji depolama, yeni malzemeler ve dijital iklim çözümleri ön plana çıkarılacak.

Anka Kuşu Pavilyonu örneğinde olduğu gibi afet deneyimlerinden öğrenilenlerin yapı ve mühendislik çözümlerine nasıl yansıtılacağı sergilenecek. Kurum, şehirlerin geleceğine ilişkin vizyonda insanların güvenle yaşayabildiği, afetlere hazırlıklı ve kaynaklarını verimli kullanan yerleşimlerin öncelikli olduğunu belirtti.

Yeşil Bölge içinde ayrılmış Sıfır Atık alanında ziyaretçiler atık ayrıştırmadan kompost uygulamalarına, depozito iade sistemlerinden yeniden değerlendirme süreçlerine kadar uygulamaları yerinde deneyimleme fırsatı bulacak. Kurum, bu alandaki çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık hareketinin güçlendirilmesi çabasıyla ilişkilendirdi.

Sanat, kültür ve insani duyarlılık:

Kurum, Yeşil Bölge'de sanatın iklim farkındalığı yaratmada merkezi bir rol oynayacağını ifade etti. COPArt kapsamında bini aşkın sanat eserinin sergileneceğini belirten Kurum, resimden heykele, fotoğraftan dijital sanata uzanan eserlerin doğayla kurduğumuz ilişkiye farklı bir pencereden bakmamızı sağlayacağını söyledi.

Kültür ve Medeniyet alanında ise geleneksel sanatlar, kadın emeği ve yerel üretimin ön plana çıkarılacağı; yeniden değerlendirme ve onarım kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği vurgulandı. Böylece iklim politikalarının teknik yaklaşımlarının yanı sıra toplumsal ve kültürel boyutları da görünür kılınacak.

Yeşil Bölge aynı zamanda insani sorumluluklara ilişkin mesajlar da taşıyor. Kurum, Yeşil Bölge'de kurulan Gazze çadırına işaret ederek iklim çalışmalarıyla insani ihtiyaçların ayrıştırılamayacağını; Gazze'deki bir çocuğun temiz suya ve güvenli yaşam hakkına erişiminin küresel çabaların ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti ve Türkiye'nin Gazze halkıyla dayanışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Yeşil Bölge, COP31 süresince politika yapıcılarla uygulayıcılar, girişimcilerle yatırımcılar ve sanatçılarla toplum arasında köprü kurmayı hedefleyen bir alan olarak öne çıkıyor. Kurum'un vurguladığı gibi burada kurulacak bağlar, konferansta konuşulanların somut uygulamalara dönüştürülmesine hizmet edecek ve iklim gündeminin toplumla buluştuğu bir platform işlevi görecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM