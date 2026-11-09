Muş–Bitlis kara yolunda hafif ticari araç devrildi: iki kişi yaralandı

Muş–Bitlis kara yolunda hafif ticari araç devrildi

Muş’un Hasköy ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle 49 AG 825 plakalı hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı. Olay, Altaylar Petrol mevkiinde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti.

Kazanın oluş biçimi:

Edinilen bilgiye göre, yolun kayganlaşması nedeniyle araç sürücüsü kontrolü yitirdi. Araç önce refüje çarptı, ardından takla atarak durdu. Kaza sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı ve durumları olay yerindeki ilk müdahaleyle değerlendirildi.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Kaza sonrası emniyet birimleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği çalışmaları sürüyor.

MUŞ-BİTLİS YOLUNDA TAKLA ATAN ARAÇTA 2 KİŞİ YARALANDI