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Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı

İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasındaki patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri ve hangi hastanelerde tedavi gördükleri başhekim tarafından paylaşıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı

Hastanede hareketlilik ve ailelerin bekleyişi:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından, yaralı işçilerin tedavi süreci ve taburcu işlemleriyle ilgili hastanede yoğun bir hareketlilik yaşandı. Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit tarafından, tedavi gören ve sevk edilen yaralıların isimleri açıklandı.

Taburcu olanlar ve sevk edilenler:

Başhekim Koçyiğit, patlamada yaralananlardan Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Yaralılardan Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi ise İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ayrıca Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek'in Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği açıklandı.

Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedaviye devam edilen vakalar:

Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen yaralılar arasında Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun bulunuyor. Başhekim, hastaların sağlık durumlarının takip altında olduğunu belirtti.

Öte yandan fabrikanın patlama bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürdürüyor; yetkililer olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve ailelerin bilgilendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

ALİAĞA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. YALÇIN KOÇYİĞİT, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN, TABURCU EDİLEN...

ALİAĞA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. YALÇIN KOÇYİĞİT, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN, TABURCU EDİLEN VE BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLEN YARALILARIN İSİMLERİNİ AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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