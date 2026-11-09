Güven ve iş birliği ön planda: Suriye bakanı Yemen'e asker konuşlandırılmayacağını duyurdu

Şam'daki görüşmenin ana hatları:

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin Şam ziyareti kapsamında düzenlenen Suriye-Ürdün Yüksek Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı'nda taraflar siyaset, güvenlik ve ekonomik iş birliğini ele aldı. Toplantı Teşrin Sarayı'nda gerçekleştirildi ve görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Yemen'e ilişkin iddialara açıklık getirerek "Yemen’e herhangi bir Suriye birliğinin konuşlandırılması söz konusu değildir" ifadesini kullandı ve yakın gelecekte böyle bir planın bulunmadığını belirtti.

Deraa saldırısı ve ortak araştırma:

Şeybani, Ürdün'ün Deraa vilayetinde geçtiğimiz ay düzenlediği hava harekatına ilişkin olarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla ortak bir güvenlik ve teknik araştırma komisyonu kurulduğunu bildirdi. Şeybani, Suriye-Ürdün ilişkilerinin son on yılların en iyi seviyesinde olduğunu savunarak Ürdün tarafının Deraa'da yaşananları hızlı ve kararlı şekilde çözme konusunda anlayış gösterdiğini ifade etti.

Şeybani ayrıca saldırıda hayatını kaybeden siviller için zararın karşılanması ve tazminat çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve bu sürecin şeffaf yürütüleceğini vurguladı.

İkili ekonomik ve altyapı anlaşmaları:

Görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan 11 yeni iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmalar; demiryolu bağlantısı, Yarmuk Nehri havzasında yapay yağmurlama (bulut tohumlama), gıda güvenliği ve tedariki, yatırım, sivil havacılık, sınır kapılarının modernizasyonu ile akademik ve bilimsel değişim programlarını kapsayan 19 farklı sektörde düzenlendi.

Şeybani, Suriye'de 22 bakanlıktan 20'sinin Ürdün ile doğrudan iş birliği yürüttüğünü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir yıl içinde yaklaşık üç kat artarak 330 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Ayrıca geçen ocak ayından bu yana gazın Ürdün toprakları üzerinden Suriye santrallerine aktığını ve su verilerinin paylaşımı için ortak bir platform üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Bölgesel güvenlik ve dayanışma:

Şeybani, Suudi Arabistan ile imzalanan askeri anlaşmanın Yemen'e asker gönderilmesini kapsamadığını belirterek, "Sınır ötesindeki her türlü Suriye askeri planı açıkça duyurulur, gizlice yürütülmez" dedi. Şam'ın şu anki temel odağının yeniden imar, sığınmacıların geri dönüşü ve savaşın yok ettiklerini yeniden inşa etmek olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise Deraa'daki can kayıplarından ötürü üzüntüsünü dile getirerek, "Suriyelilerin kanı da canı da bizim için en az Ürdünlülerinki kadar değerlidir" ifadelerini kullandı. Safadi, iki ülkeyi ve halkı birbirine bağlayan bağların her türlü testten daha güçlü olduğunu belirtti.

Safadi ayrıca bölgesel gelişmelere değinerek, Ürdün'ün İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı Suriye ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledi ve uluslararası toplumu "İsrail saldırılarını durdurmak için" harekete geçmeye çağırdı.

Toplantı ve imzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki stratejik komşuluğu ve ortak iradeyi pekiştirme amacını taşıyor; Şeybani, "Ürdün'ün güvenliği Suriye'nin güvenlik uzantısıdır" ifadeleriyle bu karşılıklı güvene vurgu yaptı.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ: "YEMEN’E HERHANGİ BİR SURİYE BİRLİĞİNİN KONUŞLANDIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"