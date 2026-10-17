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Buca'da Şirinyer'deki şarküterede 109,5 kilogram tarihi geçmiş süt ürünü imha edildi

Buca Şirinyer'de denetimde son kullanma tarihi geçmiş 109,5 kilogram süt ürünü tespit edildi; işletmeye para cezası kesildi, ürünler imha edildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Buca'da Şirinyer'deki şarküterede 109,5 kilogram tarihi geçmiş süt ürünü imha edildi

denetim ve tespitler:

Buca’nın Şirinyer semtinde bir şarküterede son kullanma tarihi geçmiş gıda satıldığı yönündeki ihbar üzerine Buca Belediyesi Zabıta ekipleri ile Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli iş yerinde inceleme yaptı. Ekipler, işletmede bulunan ürünleri tek tek kayıt altına aldı ve raflardaki tarihsiz veya tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi.

el konulan ürünlerin türü ve miktarları:

Denetimde tespit edilen ürünler arasında 19,5 kilogram tereyağı, 40 kilogram Ezine peyniri, 41 kilogram tulum peyniri, 2,1 kilogram çeçil peyniri, 3 kilogram taze kaşar, 1,4 kilogram örgü peyniri ve 1,3 kilogram eski kaşar yer aldı. Toplam el konulan süt ve süt ürünü miktarı 109,5 kilogram olarak kayda geçti.

yapılan işlem ve yaptırım:

Mevzuata aykırı ürünlere el koyan Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye idari para cezası uyguladı. El konulan süt ve süt ürünleri, imha edilmek üzere Buca Belediyesi ekiplerine teslim edildi; ürünler çöp kamyonuna yüklenerek iş yerinden alınmış ve belediye ekiplerince imha edilmiştir.

İZMİR&#039;İN BUCA İLÇESİNDE BİR ŞARKÜTERİDE YAPILAN DENETİMDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ TOPLAM 109,5...

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE BİR ŞARKÜTERİDE YAPILAN DENETİMDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ TOPLAM 109,5 KİLOGRAM SÜT ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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