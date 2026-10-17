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Bursa'nın jeolojik mirası panelle kayıt altına alınacak

Osmangazi Belediyesi ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek panelde Bursa'nın jeolojik yapısı rapora eklenecek.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Bursa'nın jeolojik mirası panelle kayıt altına alınacak

panel ve protokol detayları:

Osmangazi Belediyesi, kentin jeolojik yapısını ve doğal afet risklerini bilimsel temelde ele almak üzere adım attı. Belediye ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek panel, bu iş birliğinin ilk somut çıktısı olacak. Protokol, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile şube başkanı Mehmet Yıldız arasında makama gerçekleştirilen görüşme sonrasında resmiyet kazandı.

panelin amacı ve kapsamı:

Panelin temel hedefi, Bursa'nın jeolojik yapısına ilişkin mevcut bilgi birikimini derlemek ve kentin geleceğe yönelik güvenlik ihtiyaçlarını bilimsel verilerle desteklemek. Alanında uzman akademisyenler ve meslek odası temsilcilerinin katılacağı oturumlarda sunum özetleri ve tartışma notları kayıt altına alınacak. Elde edilen bulgular, kent planlaması ve afet risk yönetimine yönelik politika önerileri geliştirilirken kaynak oluşturacak.

rapor ve yayımlama süreci:

Panelde ortaya konan görüş ve değerlendirmeler, kapsamlı bir çalışma haline dönüştürülerek Panel Sonuç Raporu olarak derlenecek. Rapor; sunum özetleri, tartışma çıktılarına dair değerlendirmeler ve uygulanabilir politika önerilerini içerecek. Çalışmanın yıl sonunda tamamlanması ve Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yayımlanması planlanıyor.

kent için beklenen kazanımlar:

Bu iş birliği, Bursa'nın jeolojik geçmişinin ve güncel risk profillerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Panelden çıkan veriler, hem yerel yönetim kararlarını hem de kamuoyunun bilgilendirilmesini destekleyecek şekilde kullanılacak. Osmangazi Belediyesi'nin akademik çevrelerle yürüttüğü bu tür çalışmalar, kentin daha güvenli ve dirençli bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacak.

BURSA’DA OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GÜNEY MARMARA ŞUBESİ ARASINDA...

BURSA’DA OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GÜNEY MARMARA ŞUBESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL İLE İLÇENİN JEOLOJİK YAPISINA IŞIK TUTAN PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK. PANELİN SONUÇLARI BURSA’NIN FETHİNİN 700’ÜNCÜ YILINA ÖZEL OLARAK HAZIRLANACAK RAPORA EKLENECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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