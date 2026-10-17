Ayazağa'da sel sonrası yıkım, ödemeler ve dönüşüm seçenekleri netleşiyor

Vali Gül bölgede inceleme yaptı ve çalışmaları açıkladı:

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli yağışın neden olduğu selin hasar verdiği Sarıyer Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahadaki arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının AFAD koordinasyonunda sürdüğünü belirtti. Denizde ve karada ekiplerin arama çalışmaları yaptığını, su içindeki aramalara özel ekiplerin görev verdiğini söyledi.

Gül, bölgedeki yapısal zararlara ilişkin olarak yıkım sürecinin başladığını vurguladı: "Bu akşam ve yarın itibariyle yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız." Yıkımların öncelikle tahliye edilen binaların boşaltılması ve eşyaların çıkarılmasına göre yapılacağını ifade etti. Hedeflenen yıkımlar arasında Kuran Kursu, spor salonu, tribünler, 16 dükkan ve lojmanlar bulunuyor.

Hasar tespiti ve ödemeler:

Vali Gül, acil yardım kapsamında yapılan ödemelere de değindi. Açıklamaya göre 2 bin hemşeriye, tutanaklardan bağımsız olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklı 10’ar bin lira olarak ilk destek verildi. Hasar tespit tutanaklarının büyük çoğunluğu tamamlanmış durumda; az sayıda eksik tutanağın ertesi güne kadar sonuçlandırılacağı belirtildi.

Gül, ödemelerle ilgili takvimi de paylaştı: "Tutanaklardaki rakamlar AFAD kriterlerine göre elden geçirildikten sonra Pazartesi ve Salı bütün ödemeleri yapmayı planlıyoruz." Kayıp olduğu düşünülen bir vatandaş için arama çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü ve ekiplerin bölgeyi kuyu kazar gibi dikkatle taradığını söyledi.

Dere ıslahı ve kentsel dönüşüm adımları:

İncelemeler sırasında Ayazağa’da iki problemli noktaya dikkat çeken Vali Gül, yerleşim alanının üst kısmında geçen dere yatağında genişletme çalışması yapıldığını ve mevcut engellerin kaldırılmasıyla birlikte 1.700 metrelik bir bölgede dere ıslahının gerekliliğini vurguladı. Bunun dışında "kilometrelerce ıslah yapılması gereken dereler" olduğuna işaret ederek orta ve uzun vadeli projelerin planlandığını belirtti. Kısa vadede ise bölgedeki acil müdahalelerin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm sürecine dair de somut adımlar atıldığını aktaran Vali Gül, kentsel dönüşüm ofisi kurulması çalışmalarının sürdüğünü; ofisin en geç yarın veya pazartesi faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi. Gül, hak sahiplerine sunulan seçenekleri şu sözlerle özetledi: "Arazisini dönüştürmek isteyen herkes için TOKİ burada. TOKİ eliyle mi yaptırmak istiyorsunuz, kendiniz yapıp bizden destek mi istiyorsunuz? Hangisini isterlerse, o seçeneği sunmuş olacağız."

Son olarak Vali Gül, yağışların özellikle Anadolu Yakası'nda devam ettiğini ve İstanbul genelinde yağış riskinin azalsa da sürdüğünü belirterek vatandaşlardan duyarlı olmalarını istirham etti: "Bugün ve yarın yağış devam edecek, biz de takipçisiyiz."

İSTANBUL’DA YAŞANAN SELDEN ETKİLENEN AYAZAĞA’DA İNCELEMELERDE BULUNAN İSTANBUL VALİSİ GÜL, "ARAZİSİNİ DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYEN HERKES İÇİN TOKİ BURADA" DEDİ.