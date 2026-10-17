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Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Bodrum FK, son bölümde attığı gollerle Bandırmaspor'u 2-1 yenerek sahasında üç puanı aldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Bodrum FK, son bölümlerde bulduğu gollerle Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, tempo ve ani atakların ön planda olduğu ikinci yarıda çözüldü; konuk ekip ilk golü bulsa da Bodrum FK kısa sürede skoru lehine çevirmeyi başardı.

goller ve önemli anlar:

57. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kehinde çaprazdan yaptığı vuruşla topu yakın köşeden ağlara gönderip Bandırmaspor'u 1-0 öne geçirdi. 68. dakikada Tomas'ın ortasında topla buluşan Ruben'in pasında Ege skoru eşitledi: 1-1. Sadece üç dakika sonra, 71. dakikada Ruben'in sol kanattan verdiği pasta ceza sahası içinde Aboubakar'ın vuruşu ağlarla buluştu ve Bodrum FK'yi 2-1 öne geçirdi.

kadrolar, hakemler ve disiplin:

Maçta düdüğü Süleyman Bahadır çalarken, yardımcı hakemler Cem Özbay ve Çağrı Yıldırım görev yaptı. Bodrum FK sahaya; Diogo Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ajeti, Furkan Apaydın, Berşan Yavuzay, Tomas (İsmail Tarım 90+1), Ege Bilsel (Ege Arslan dk. 87), Yusuf Sertkaya, Berkay Aslan (Providence dk. 64), Aboubakar (Mustafa Erdilman dk. 90+1), Boran Başkan (Loshaj dk. 64) dizilişiyle çıktı. Yedekler arasında Kerem Kayaarası, Kartal Cengizer, Gashijani, Bahri Tosun ve Emre Kaplan yer aldı. Teknik sorumlusu Sefer Yılmaz idi.

Bandırmaspor kadrosunda Akın Alkan, Lima, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Enes Aydın, Lico (Bruno dk. 73), Muhammed Gümüşkaya (Seck dk. 73), Emirhan Ayhan (Enes Çinemre dk.73), Kerem Dönertaş (Harun Genç dk. 83), Kehinde, Yalın Dilek (Mulumba dk. 73) forma giydi. Yedekler Ahmet Biler, Yasin Midiliç, Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu ve Furkan Bekleviç olarak bildirildi. Teknik direktör Ertuğrul Arslan takımı yönetti.

Müsabakanın gol düğümü Kehinde (dk. 57) (Bandırmaspor), Ege Birsel (dk. 68) ve Aboubakar (dk. 71) (Bodrum FK) ile çözüldü. Hakem kararları ve fauller sonucunda Ajeti, Aboubakar, Yusuf Sertkaya (Bodrum FK) ile Lima, Mulumba (Bandırmaspor) sarı kart gördü.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA BODRUM FK SAHASINDA BANDIRMASPOR’U 2-1 YENDİ.

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA BODRUM FK SAHASINDA BANDIRMASPOR’U 2-1 YENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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