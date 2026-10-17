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Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip

Seza Çimento Elazığspor, 7. haftada Elazığ Atatürk Stadı'nda Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup etti; goller Alperen, Hakan ve Veli'den.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip

maç özeti:

Seza Çimento Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın gollerini Alperen (dk. 17), Hakan (dk. 42) ve Veli (dk. 59) kaydetti.

kadrolar ve değişiklikler:

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (Alp Ada dk. 86), Veli Çetin (Ali dk. 86), Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Hakan Yavuz (Muhammed dk. 71), Onur Eriş, Enes Soy (Muhammet Akyıldız dk. 86), Erhan Kartal, Alperen Pak (Ali dk. 78), Mert Örnek.

Arnavutköy Belediyespor: Mahmut Eren Güler, Mustafa Yıldırım, Arda Deniz Yavaş, Can Ediz Yıldız, Hüseyin İkiz (Mehmet Efe dk. 58), Cerem Talha Dinçer, Kerem Çapan (Anıl dk. 46), Semih Mert Korkmaz (Cebrail dk. 58), Rohat Çapa (Taha dk. 46), Furkan Ulupınar, Berkan Burak Turan (Muhammet Emre dk. 76).

Stat: Elazığ Atatürk. Hakemler: Onur Bingöl, Turan Çelik, Hakan Özler. Sarı kart: Furkan (Arnavutköy Belediyespor).

NESİNE 2. LİG: ELAZIĞSPOR: 3 – ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: 0

NESİNE 2. LİG: ELAZIĞSPOR: 3 – ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: 0

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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