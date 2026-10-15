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Ayazağa'da selin ardından iş makineleri hayat kurtardı

İstanbul Ayazağa'da dün etkili sağanak sonrası su baskınlarında mahsur kalanlar, ekiplerin yönlendirmesiyle iş makineleriyle güvenli bölgelere çıkarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayazağa'da selin ardından iş makineleri hayat kurtardı

Ayazağa'da kurtarma çalışmaları:

İstanbul'da dün etkili olan sağanak, Sarıyer Ayazağa'yı özellikle vurdu. Gün boyu süren yağış sonucu oluşan su baskınlarında çok sayıda vatandaşın ulaşımı kesildi; bazıları ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Bölgede yürütülen çalışmalarda iş makineleri kullanılarak vatandaşların güvenli bölgelere taşınması sağlandı.

Mahsur kalanların tahliyesi:

Ekiplerin yönlendirmesiyle iş makineleri suyun içinde ilerleyerek mahsur kalanları alıp kıyıya çıkardı. Görgü tanıklarına göre tahliyeler sırasında panik yaşanmazken, ekiplerin çabası kurtarma sürecini hızlandırdı. Güvenli bölgelere çıkarılma işlemi sahadaki görüntülere yansıdı.

Alan görüntüleri ve tahribat:

Sular altındaki bölgede rüzgarın etkisiyle savrulan demir parçaları ve ağaç dalları kameralara yansıdı. Alanda ekiplerin çalışma yürüttüğü, yağışın yol açtığı tahribatın görüntülerle gözler önüne serildiği görüldü. Yetkililer ve ekipler olay yerindeki müdahaleye devam ediyor.

Sarıyer’de mahsur kalan vatandaşlar iş makinesiyle kurtarıldı

Sarıyer’de mahsur kalan vatandaşlar iş makinesiyle kurtarıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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