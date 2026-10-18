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Ayazağa'da selin ardından yürütülen yıkım çalışmaları dronla kaydedildi

Ayazağa'da sel sonrası başlatılan yıkım çalışmaları sabah erken başlayıp akşama dek sürdü; dron görüntüleri bölgedeki tahribatı ortaya koyuyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 20:17

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayazağa'da selin ardından yürütülen yıkım çalışmaları dronla kaydedildi

yıkım çalışmaları sahada sürüyor:

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde, 5 gün önce etkili olan şiddetli sağanağın ardından başlatılan yıkım çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren sürüyor. Dere yatağı kenarındaki öğrenci yurdu, bir futbol sahası ve çeşitli dükkanların yıkımı dün başlamış; esnafların dükkanlarını boşaltmasının ardından ekipler alana giriş yaptı.

Çalışmalar akşama kadar devam ederken, görevli ekipler bölgedeki enkazın kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasına odaklanıyor. Yıkım faaliyetlerinin pazartesi günü tamamlanması öngörülüyor ve çalışmalar geç saatlere kadar sürdü.

kurumlar ve destek çalışmaları:

Bölgede kamu kurumları ile birlikte Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için saha çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç halinde vatandaşlara uzmanlar eşliğinde psikososyal destek sağlanıyor.

dron görüntüleri ve çalışma takvimi:

Yıkım ve müdahale süreci dron kamerasıyla havadan görüntülendi; çekimler, selin bıraktığı tahribatı ve sahadaki ekiplerin çalışmalarını belgeliyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde alan temizliği ile birlikte gerekli güvenlik düzenlemelerinin tamamlanmasının hedeflendiğini bildiriyor.

Öne çıkan noktalar: Yıkıma konu olan yapılar dere yatağı kenarında yer alıyor; esnafların tahliyesi sonrası çalışmalara başlandı ve ekipler geceye dek sahada görev yaptı.

İSTANBUL&#039;DA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SARIYER AYAZAĞA&#039;DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN YIKIM...

İSTANBUL'DA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SARIYER AYAZAĞA'DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN YIKIM ÇALIŞMALARI AKŞAM DA DEVAM EDİYOR. YIKIM ÇALIŞMALARI DRON KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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