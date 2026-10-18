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Harput’ta beklenen misafirler: dağ keçileri mahallede görüntülendi

Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehdidi altında ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla yiyecek ararken görüntülendi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Harput’ta beklenen misafirler: dağ keçileri mahallede görüntülendi

Görüntülenen anlar:

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi yakınlarında, koruma altındaki dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, sürü halinde dolaşan keçileri cep telefonuyla kayda aldı. Kayıtlarda hayvanların dağ eteklerinde ot ve bitki arayışında olduğu görülüyor.

Vatandaş kayıtları ve gözlemler:

Görüntüyü çeken vatandaşlar, dağ keçilerinin bir süre mahalle çevresinde dolaştığını, daha sonra yavaşça gözden kaybolduğunu bildirdi. Cep telefonuyla yapılan kayıtlar, bölgedeki doğa hareketliliğine dair görsel kanıt sağladı.

Koruma durumu ve dikkat:

Dağ keçileri, nesli tükenme tehdidi altında olan ve avlanması yasaklanan türler arasında yer alıyor. Yetkililer ve bölge halkı için bu tür karşılaşmalar, hem koruma hem de hayvanların doğal yaşam alanlarının gözetimi açısından önem taşıyor.

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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