Harput’ta beklenen misafirler: dağ keçileri mahallede görüntülendi

Görüntülenen anlar:

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi yakınlarında, koruma altındaki dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, sürü halinde dolaşan keçileri cep telefonuyla kayda aldı. Kayıtlarda hayvanların dağ eteklerinde ot ve bitki arayışında olduğu görülüyor.

Vatandaş kayıtları ve gözlemler:

Görüntüyü çeken vatandaşlar, dağ keçilerinin bir süre mahalle çevresinde dolaştığını, daha sonra yavaşça gözden kaybolduğunu bildirdi. Cep telefonuyla yapılan kayıtlar, bölgedeki doğa hareketliliğine dair görsel kanıt sağladı.

Koruma durumu ve dikkat:

Dağ keçileri, nesli tükenme tehdidi altında olan ve avlanması yasaklanan türler arasında yer alıyor. Yetkililer ve bölge halkı için bu tür karşılaşmalar, hem koruma hem de hayvanların doğal yaşam alanlarının gözetimi açısından önem taşıyor.

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ