Kıyıya ulaşan çamur Karadeniz'in rengini değiştirdi

Sağanak sonrası kıyılarda renk değişimi

Bartın'da aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, şehir merkezinden geçen Bartın Irmağı aracılığıyla denize çamur taşınmasına neden oldu. Irmağın Karadeniz ile buluştuğu Boğaz mevkisinde, deniz suyunun rengi belirgin biçimde kahverengiye döndü.

Benzer görüntüler Amasra kıyılarında da görüldü; kahverengi ile turkuaz mavisinin yan yana geldiği sahneler, bölgede etkili olan yağışın yarattığı alüvyon ve sediment akışını ortaya koydu.

Görüntüler ve yerel tepkiler:

Kıyıdaki değişim vatandaşların dikkatini çekti. Amasra'da sahilde bulunanlar, denizdeki renk geçişini cep telefonu kameralarıyla kaydetti ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler bölgedeki değişimin doğrudan gözlemlenmesine olanak sağladı.

Meteoroloji verileri ve yağış miktarları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre il genelinde en yüksek yağış metrekareye 60,8 kg (mm)