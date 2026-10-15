Ayazağa'da sokaklar göle döndü kepçeler hayat kurtardı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa'da etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakları kaplayan yağmur suları yolları hızlıca doldurarak bazı bölgeleri dereye çevirdi ve birçok mahallede su baskınlarına yol açtı.

Etkiler ve ulaşımda aksama:

Yağış nedeniyle göle dönen yollarda özel ve toplu taşıma araçları mahsur kaldı, araç ve yaya ulaşımı güçleşti. Suyun yükselmesi bazı durakları ve sokakları kullanılmaz hale getirdi, bölge genelinde hareketlilik kısıtlandı.

Kurtarma çalışmaları:

Mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri ve iş makineleri vasıtasıyla kepçe yardımıyla kurtarılarak duraklara ve suyun olmadığı güvenli bölgelere taşındı. Kurtarma çalışmaları sırasında yerel halk da birbirine destek verdi.

Hüseyin Baş adlı vatandaş olay yerinde, "Ben nakliyeciyim, dört aracı kurtardım. Şimdi de kepçeyle ailemi kurtarmaya gidiyorum. Herkes perişan durumda" dedi.

Sarıyer’de sağanakta mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarıldı