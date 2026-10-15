Erzin'de TOFAŞ yangını sonrası araç kullanılamaz hale geldi

Erzin'de TOFAŞ alevlere teslim oldu

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde park halinde bulunan bir TOFAŞ marka otomobilde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangının bildirimi ve müdahale:

Bölgeye ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızla müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması yangının daha geniş alana sıçramasını önledi.

etki ve güvenlik önlemleri:

Müdahalenin ardından araç üzerinde kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi ve çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yapılan müdahaleye rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Olay yerinde görev yapan ekipler, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik ve kontrol önlemlerinin önemine dikkat çekti.

ERZİN’DE ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.