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Refüjden havalanan otomobil tırın kupasıyla dorsesi arasından geçip karşı şeritte yandı

Kozan'da sabah 07.00'de refüje çarpan 81 ACK 794 plakalı otomobil, tırın kupası ve dorse arasından uçarak karşı şeride düşüp alev aldı; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:44

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Refüjden havalanan otomobil tırın kupasıyla dorsesi arasından geçip karşı şeritte yandı

Refüjden havalanan otomobil tırın arasından geçip alev aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saat 07.00'de meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil, kavşakta seyir halinde olan tırın kupası ile arkasındaki dorsesi arasından uçarak karşı şeride düştü. Olayda araç alev aldı, sürücü M.K. yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

İddiaya göre, 81 ACK 794 plakalı otomobili kullanan M.K., Çukurköprü mevkiindeki Kozan-Kadirli-Ceyhan kavşağında refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil, L.A. yönetimindeki 80 KB 738 plakalı tırın kupasıyla arkasındaki dorsesi arasından geçip yolun karşısına düştü. Araç alev alınca M.K. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı ve olay yerine çağrılan ekipler müdahale etti.

Sağlık durumu ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.K.'yi hastaneye kaldırdı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

TIRIN ARASINDAN GEÇEN OTOMOBİL YANDI

TIRIN ARASINDAN GEÇEN OTOMOBİL YANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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