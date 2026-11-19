Aydın Adnan Menderes Üniversitesi QS sürdürülebilirlik sıralamasında öne çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Sıralaması 2027'de uluslararası platformda yer aldı. Sıralamada üniversite, dünya genelinde 1501+ bandında konumlanırken, Türkiye genelinde 52., Ege Bölgesi'nde ise 5. sırada yer aldı.

QS değerlendirmesi ve kriterleri:

QS Sürdürülebilirlik Sıralaması 2027, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ölçütleri temelinde üniversitelerin performansını ve topluma sağladıkları katkıları değerlendiriyor. Bu yıl sıralamaya dahil edilen 2 bin 3 üniversitenin farklı alanlardaki başarısı, kurumların eğitim, araştırma ve toplumsal etki kapasitesine göre puanlandırıldı.

ADÜ, çeşitli kategorilerde öne çıkan sonuçlar aldı. Üniversite, Bilgi Paylaşımı kategorisinde dünya genelinde 1243. sırada bulunurken; Sağlık ve İyi Oluş alanında puan bazında Türkiye genelinde 37., Ege Bölgesi'nde 3. sırada yer aldı. Ayrıca Çevre Araştırmaları alanında Ege Bölgesi'nin 4. üniversisi oldu.

Rektör Bülent Kent'in değerlendirmesi:

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, elde edilen sonuçların üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarının uluslararası alanda görülebilir hale geldiğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Kent, sıralamada Türkiye'de 52., Ege Bölgesi'nde 5. sırada yer almanın memnuniyet verici olduğunu belirterek sürdürülebilirliği yalnızca çevresel faaliyetlerle sınırlamadıklarını söyledi.

Rektör Kent, eğitim, araştırma, toplumsal katkı, sağlık, çevre ve kurumsal yönetim süreçlerini sürdürülebilirlik anlayışıyla bütünleştirdiklerini; toplumsal faydayı önceleyen çalışmaların Sağlık ve İyi Oluş alanındaki ve bölgesel sıralamalardaki başarının arkasındaki etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Kent, üniversitenin bilimsel üretimini, toplumsal sorumluluğunu ve çevreye duyarlı yaklaşımını güçlendirerek ulusal ve uluslararası konumunu ilerletmeyi hedeflediğini; başarıda emeği geçen akademik ve idari personele, öğrencilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), DÜNYANIN ÖNDE GELEN YÜKSEKÖĞRETİM DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN QUACQUARELLİ SYMONDS (QS) TARAFINDAN YAYIMLANAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SIRALAMASI 2027'DE DÜNYA GENELİNDE 1501+ BANDINDA YER ALIRKEN, TÜRKİYE GENELİNDE 52., EGE BÖLGESİ'NDE İSE 5. SIRADA YER ALDI.