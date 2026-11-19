Seyhan Belediyesi açıklaması

Seyhan Belediyesi, belediye personeline yapılan sosyal denge tazminatı ödemelerinin devam edeceğini ve bu ödemelerin yasal üst sınır olan yüzde 120 üzerinden sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan açıklamada hem çalışan haklarının korunmasının hem de kamu kaynaklarının mevzuata uygun kullanımının öncelikli olduğu vurgulandı.

Ödeme sınırı ve hukuki dayanak:

Belediyenin açıklamasında, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında sosyal denge tazminatının yasal üst sınırının yüzde 120 olarak belirlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, bu oranın üzerinde ödeme yapılmasının kamu zararına yol açabileceğine dikkat çekilerek, toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmelerin Anayasa ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremeyeceği hatırlatıldı.

Sayıştay raporu ve belediyenin taahhüdü:

Belediye, 2025 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda sosyal denge sözleşmesinin yasal sınırlarda olması gerektiğinin belirtildiğine işaret ederek, bundan sonraki süreçte yasal sınırların dışına çıkılmayacağını kaydetti. Açıklamada hukuka uygunluk, şeffaflık ve kamu kaynaklarının korunması ilkelerinin tüm işlemlerde esas alınacağı vurgulandı.

"Hiçbir zaman çalışanlarımızın haklarının karşısında değiliz. Ancak yasal mevzuatın belirlediği sınırlar içerisinde hareket etmemiz de bir zorunluluktur. Sosyal denge tazminatı ödemelerimiz yasal en üst sınır olan yüzde 120 üzerinden devam edecektir. Çalışanlarımızın emeğini ve haklarını korurken kamu kaynaklarını gözetmeye, hukuka uygun ve şeffaf belediyecilik anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Belediye tarafından yapılan bu açıklama, hem çalışanlara yönelik güvence hem de mali disiplin ve hukuki uyuma vurgu niteliği taşıyor. Yetkililer, uygulamanın ilgili mevzuat çerçevesinde devam edeceğini ve herhangi bir uygulama değişikliğinin yasal çerçeve gözetilerek kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

SEYHAN BELEDİYESİ, SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİNİN YASAL ÜST SINIR OLAN YÜZDE 120 ÜZERİNDEN SÜRDÜRÜLECEĞİNİ AÇIKLADI.