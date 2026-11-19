Sivil toplumla omuz omuza: Esenyurt'ta sosyal yardım çalışmaları güçlendiriliyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, ilçede sosyal yardım faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ihtiyaçların tespiti ve destek mekanizmalarının etkinleştirilmesini ele aldı. Toplantı, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dayanışmayı güçlendirmeye yönelik adımların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular:

Görüşmede, ilçedeki öncelikli sosyal yardım ihtiyaçları, mevcut uygulamaların güçlü ve zayıf yönleri ile sahadan gelen gözlemler paylaşıldı. Katılımcılar, yardımın doğru hedef gruplara ulaşması, hizmetlerin tekrarlanmaması ve kaynakların verimli kullanılması konularında ortak yaklaşım ihtiyacına değindi. Saha bilgisi sağlayan STK temsilcileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin ulaştırılmasında karşılaşılan engelleri ve çözüm önerilerini aktardı.

STK'ların katkıları ve ortak yol haritası:

Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, sosyal yardım çalışmalarında ortak akıl ve dayanışma vurgusu yaptı. Akhan, belediye ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılmasının, hizmetlerin kapsayıcılığını ve etkinliğini yükselteceğini belirtti. Taraflar, iletişim kanallarının güçlendirilmesi, görev paylaşımı ve düzenli istişare mekanizmaları oluşturulması yönünde mutabakata vardı.

Toplantı sonunda, Esenyurt'ta sosyal destek ağının genişletilmesine yönelik adımların atılması ve kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Belediye ve STK temsilcileri, önümüzdeki dönemde koordineli çalışmalarla daha fazla vatandaşa ulaşılmasını hedeflediklerini ifade etti.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ULAŞ AKHAN, İLÇEDE SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ YÜRÜTEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ.