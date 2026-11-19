Çocuklar mutfağın her aşamasını deneyimledi

Sultangazi Belediyesi tarafından ara tatilde düzenlenen atölyede minikler, Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) mutfağında buluştu. Etkinlikte çocuklar hamur yoğurmaktan köfte hazırlamaya kadar hamburgerin tüm aşamalarını uygulamalı şekilde öğrendi.

Atölyede neler yapıldı:

Etkinlikte ilk adım olarak çocuklar hamburger ekmeği için hamur yoğurdu ve şekil verdi. Ardından köfte harcı hazırlanıp şekillendirildi. Minikler, hazırladıkları malzemeleri bir araya getirerek kendi hamburgerlerini oluşturdu; ortaya çıkan ürünler etkinlik sonunda hep birlikte afiyetle yendi.

Atölye süresince çocukların hem mutfak becerileri pekiştirildi hem de görev paylaşımı ve hijyen gibi temel kurallar uygulamalı şekilde gösterildi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu ve çocuklar eğlenerek öğrendi.

Amaç ve değerlendirme:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun etkinliklerin çocukların el becerilerini geliştirmesi, sosyalleşmesi ve el emeğinin önemini görmesi açısından planlandığını belirtti. Başkan Dursun’un eşi Tuba Dursun de atölyede minikleri yalnız bırakmayarak çalışmalara eşlik etti.

Sultangazi Belediyesi, ara tatil boyunca düzenlediği benzer etkinliklerle çocuklara farklı deneyimler sunmayı sürdürecek. Bu tür atölyeler, hem uygulamalı öğrenme fırsatı sağlıyor hem de aile ve toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, MİNİKLERİ RENGARENK ETKİNLİKLERLE BULUŞTURUYOR. BU KEZ MUTFAĞA GİREN ÇOCUKLAR EKMEĞİNDEN KÖFTESİNE HAMBURGER YAPIMINI ÖĞRENDİ.